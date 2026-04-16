SINTAP negoceia acordos de empresa da SocioHabita e da Frente MarFunchal

O Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos (SINTAP) está a negociar os acordos de empresa da SocioHabita e da Frente Mar, com o objectivo de "valorizar os trabalhadores e garantir melhores condições de trabalho e remuneração".

A indicação foi deixada na sequência de uma reunião tida com a Câmara Municipal do Funchal, ontem, que ficou marcada por avanços e compromissos. A falta de recursos humanos e a elevada idade média em vários sectores da autarquia, foram alguns dos temas discutidos.

A Câmara Municipal do Funchal informou que serão abertos novos concursos e salvaguardadas mobilidades intercarreiras, ao longo do ano, sempre que as necessidades dos serviços o justifiquem.

Segundo o sindicato, dado o seu trabalho, já foram alcançados avanços como "direito à progressão na carreira; sistema de avaliação semelhante ao da Administração Pública Local; atribuição do Subsídio de Insularidade; e garantia e direitos ao nível de carreiras, salários, remunerações, complementos e suplementos idênticos aos da Administração Publica".

"Registamos com satisfação a convergência alcançada nas matérias essenciais que norteiam este processo negocial. Ficou ainda definido que, após a conclusão dos procedimentos necessários por parte da Câmara Municipal, nomeadamente reuniões de Câmara e Assembleia Municipal, estarão reunidas as condições para concluir estes processos até ao final de Junho", aponta o SINTAP.