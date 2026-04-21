Conferência Episcopal e Patriarcado de Lisboa assinalam aniversário da morte do Papa Francisco

A Conferência Episcopal Portuguesa e o Patriarcado de Lisboa assinalaram hoje o primeiro aniversário da morte do Papa Francisco recordando o seu testemunho de simplicidade evangélica e apelo constante a uma Igreja que escuta.

Em comunicado, a Conferência Episcopal Portuguesa destaca que, um ano depois da morte do Papa Francisco, permanece atual o caminho que indicou, agora prolongado no ministério do Papa Leão XIV.

A marca do seu ministério permanece viva em Portugal, particularmente na Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023, acrescenta, convidando as comunidades cristãs a recordar o Papa na oração e a concretizar o caminho deixou, como sinal de esperança no mundo.

O dom do pontificado do Papa Francisco permanece como sinal luminoso de proximidade, misericórdia e fidelidade ao Evangelho, afirma o Patriarcado de Lisboa, também em comunicado.

O Papa Francisco faleceu a 21 de abril de 2025, aos 88 anos, no Vaticano, após um período de fragilidade de saúde e complicações respiratórias.