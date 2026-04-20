Quinteto de Sopros 'Atlântida' actua no Reid’s Palace A Belmond Hotel

O Quinteto de Sopros 'Atlântida', da Orquestra Clássica da Madeira, apresenta-se amanhã, dia 21 de Abril, pelas 21h30, no Reid’s Palace A Belmond Hotel, num concerto de música de câmara.

O programa inclui quatro obras de referência dos períodos clássico e moderno, nomeadamente “Divertimento” de Joseph Haydn, “Trois Pièces Brèves” de Jacques Ibert, “Kleine Kammermusik für fünf Bläser, Op. 24 Nr. 2” de Paul Hindemith e “Funeral March of a Marionette”, de Charles Gounod.

Sobre a programação, o director artístico da Orquestra Clássica da Madeira, Norberto Gomes, destaca que “pelas propostas diferenciadas de programas e brilhantes interpretações, os concertos de música de câmara têm uma procura e reconhecimento por parte do nosso público que muito nos satisfaz”.

O quinteto é composto por Pedro Camacho (flauta), Andreia Castro (oboé), José Barros (clarinete), Manuel Balbino (fagote) e Rúben Silva (trompa), músicos da Orquestra Clássica da Madeira.

Norberto Gomes realça ainda que a formação musicial constituída por instrumentistas da Orquestra Clássica da Madeira dos naipes dos sopros possui "no seu vasto repertório obras de vários compositores regionais, nacionais e internacionais, assim como adaptações e arranjos de obras de referência dos vários períodos da história da música".

"Os seus concertos pautam-se pelas leituras fiéis ao texto, proporcionando momentos de alto nível artístico ao seu público, assim como momentos de descontração com repertórios mais ligeiros que também integram os seus programas", sublinha.

A actuação integra a programação regular da Orquestra Clássica da Madeira e da Associação Notas e Sinfonias Atlânticas.

Os bilhetes têm o custo único de 20 euros e estão disponíveis na recepção do hotel.