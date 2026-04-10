Castanheiro Boutique Hotel prepara brunch especial para o Dia da Mãe

O Castanheiro Boutique Hotel convida a celebrar o Dia da Mãe de forma especial, com um brunch pensado para criar memórias à mesa, no Restaurante Tipografia.

Num dia dedicado a quem sempre esteve presente, este é um convite para abrandar, desligar do ritmo do quotidiano e simplesmente estar — à mesa, em família, com tempo para conversar, partilhar e agradecer. No dia 3 de Maio, entre as 11h30 e as 14h30, o espaço acolhe mães e filhos num ambiente intimista, onde cada detalhe foi pensado para transformar a manhã num momento verdadeiramente especial.

O menu convida a uma experiência sensorial e reconfortante, com propostas que despertam memórias e criam novas tradições. Entre os sabores, destacam-se o salmão fumado com queijo creme, a selecção de charcutaria e queijos portugueses, os ovos mexidos e o bacon no forno, acompanhados por batata rosty e tomate assado com ervas. Na vertente mais doce, surgem croissants de manteiga, queijadas madeirenses, panquecas com mel e nozes, brownies de chocolate e avelã e uma cuidada selecção de frutas da época.

Mais do que um brunch, trata-se de um momento pensado para celebrar o afecto — com gestos simples, sabores familiares e a envolvência única de um espaço onde história e contemporaneidade se encontram.

Com o valor de 35€ por pessoa, incluindo bebidas seleccionadas, esta experiência é uma forma de retribuir, ainda que por algumas horas, todo o carinho, dedicação e presença que as mães representam ao longo da vida.

As reservas são obrigatórias e podem ser efectuadas através do contacto telefónico +351 291 200 100 ou do email [email protected].

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