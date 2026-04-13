Magyar diz que pediria a Putin para parar matança na Ucrânia

O vencedor das eleições legislativas húngaras, Péter Magyar, afirmou que, se falar com o Presidente russo, Vladimir Putin, lhe pedirá para "parar a matança" na Ucrânia.

"Acho que seria uma conversa muito curta", comentou o líder do Tisza, que conquistou no domingo mais de dois terços do parlamento húngaro, derrotando o Fidesz do primeiro-ministro, Viktor Orbán, há 16 anos no poder.

"Se Putin me ligar, vou atender o telefone e vou pedir-lhe para parar a matança e a guerra", disse Magyar.

O líder do Tisza, que deverá ser o futuro primeiro-ministro da Hungria, disse ter registado que o Kremlin (presidência russa) tenha dito que respeita o resultado das eleições húngaras.

O primeiro-ministro húngaro cessante é próximo de Putin.

Sobre a dependência de Budapeste da energia russa, Magyar disse que o seu governo "fará tudo para diversificar as compras de energia".

"Porque nos dá segurança e a segurança energética é um dos assuntos mais importantes", referiu.

Sobre a Rússia, país com o qual já disse que procurará "uma relação pragmática", comentou: "Geografia é geografia".

Péter Magyar manifestou-se no entanto convencido que, quando a guerra na Ucrânia terminar, a UE vai levantar de imediato as sanções sobre a energia russa.

"Entendo os assuntos morais e a necessidade de defender os direitos humanos, mas não vamos dar um tiro no pé", sublinhou.

Mais tarde, referiu que o seu governo vai sempre "defender o Estado de Direito e os direitos humanos".

"Mesmo que haja um interesse económico, escolheremos sempre os direitos humanos", garantiu.