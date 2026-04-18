“Resiliência e unidade como chave da vitória”

No XX Congresso Regional do PSD Madeira, o líder parlamentar Jaime Filipe Ramos destacou o percurso recente do partido, marcado por ciclos eleitorais exigentes e pela necessidade de reforço interno.

Na sua intervenção, sublinhou a importância da mobilização partidária, afirmando: “ganhamos pela nossa resiliência”, lembrando ainda que “o PSD unido, o PSD coeso, não perde uma eleição, isso posso-vos garantir”.

O dirigente deixou também um aviso claro sobre a disputa política regional, defendendo firmeza perante a oposição: “não podemos fazer o jogo do adversário” e acrescentando que “caros amigos não há adversários fofinhos, não há adversários simpáticos, não se deixem enganar”.

Jaime Filipe Ramos reforçou ainda a ideia de continuidade e vitalidade do partido, concluindo que “aos 50 anos temos um partido vivo”, sublinhando a capacidade de renovação e adaptação do projeto social-democrata na Madeira.