O madeirense Alcides Nóbrega foi reeleito presidente da Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas (FPCG) para o triénio 2026/2028. As eleições decorreram ontem, em Carapelhos, no concelho de Mira, na sede da Confraria Nabos e Companhia, a que se seguiu a tomada de posse.

Terminou, assim, o impasse directivo na Federação, que se arrastava há mais de seis meses, após a mesa da assembleia geral, presidida por Hélio Loureiro, ter anulado o acto eleitoral de 19 de Novembro, em resultado da impugnação do mesmo pela lista liderada por Rui Pires Silva, da Confraria Gastronómica de Ovar, que desta vez não se apresentou a escrutínio. A lista liderada por Alcides Nóbrega já tinha vencido as eleições de Novembro de 2025.

Na passagem de testemunho a António Cabrita, da Confraria do Atum, que assume agora o cargo de presidente da mesa da assembleia geral, Hélio Loureiro apelou “à união e ao trabalho”, para que a Federação retome o seu rumo, de trabalhar em prol das mais de uma centena de confrarias federadas.

O presidente reeleito reconheceu que este acto eleitoral, de algum modo, beliscou o prestígio da Federação. Alcides Nóbrega disse que a Federação não pode ser “trampolim para ambições pessoais”, tendo em conta o seu objecto e fins a que se destina, que é trabalhar em prol das confrarias, tornando-as cada vez mais fortes e com peso junto das entidades competentes, para se seja “uma voz firme e respeitada, na defesa intransigente da gastronomia e dos produtos tradicionais portugueses”. O presidente reeleito disse que agora “é hora de trabalhar e recuperar o tempo perdido”, reconhecendo, porém, que há projectos “que podem estar em causa ou sofrer alterações”, como é o caso das comemorações do Dia Nacional da Gastronomia, em Maio.