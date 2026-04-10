PS exige mais transportes públicos para as zonas rurais e dentro dos próprios concelhos

A presidente do PS-Madeira, Célia Pessegueiro, alertou esta sexta-feira, 10 de Abril, para a necessidade de reforçar as carreiras de transportes públicos para os concelhos mais rurais da Região, bem como garantir uma resposta dentro dos próprios municípios, com viaturas mais pequenas que cheguem onde as maiores não conseguem aceder.

Em conferência de imprensa realizada na Estrela da Calheta, Célia Pessegueiro deu conta das reclamações relacionadas com a pouca disponibilidade de serviço público de transportes que tem vindo a receber de pessoas da Calheta, mas também de outros municípios, como a Ribeira Brava, a Ponta do Sol e os concelhos da costa norte da ilha.

A líder socialista referiu que, havendo disponibilidade e regularidade de transportes públicos, as pessoas optariam por recorrer aos mesmos para se deslocarem para os seus trabalhos ou para acederem a serviços, "ainda para mais numa altura em que os preços dos combustíveis estão a disparar e há cada vez mais dificuldades em conseguir estacionamentos".

Célia Pessegueiro recordou que, no âmbito do acordo para a implementação da rede SIGA, os municípios cederam ao Governo Regional a sua posição e responsabilidade nesta matéria, com o pressuposto de que haveria um reforço das carreiras intermunicipais e dentro dos próprios concelhos, "o que não se verifica". A dirigente socialista apontou também que há muitos sítios "onde os acessos são mais estreitos e que estão desprovidos de transportes, pelo facto de os autocarros de maior dimensão não poderem aceder, situação à qual é preciso dar resposta".

“É preciso haver disponibilidade de transporte público e é preciso haver resposta dentro de cada concelho, com viaturas mais pequenas”, defendeu a presidente do PS-M, vincando que este problema não é exclusivo da Calheta e que afecta outros concelhos rurais.

“É preciso apresentar esta solução aos madeirenses que vivem nestes concelhos e que têm direito a sair para irem às suas consultas e para irem trabalhar”, sublinhou Célia Pessegueiro, lembrando que o PS deu entrada na Assembleia Legislativa a uma proposta no sentido de assegurar uma resposta de transporte público à população, "mas que tem sido sucessivamente adiada".

À margem da conferência de imprensa, a presidente do PS-M referiu-se às alterações ao Subsídio Social de Mobilidade hoje aprovadas na Assembleia da República. Como vincou, esta é “a melhor solução, tendo em conta a trapalhada que aconteceu no início de janeiro”, com as medidas implementadas pelo Governo da República, "sem que o Governo Regional, que teve conhecimento das mesmas, as tivesse travado".

Conforme referiu a líder socialista, as medidas pretendidas pelo Governo PSD/CDS "não só fariam encarecer as viagens de uma forma brutal, como acrescentavam dificuldades de acesso ao sistema, como se comprova com a plataforma electrónica".

“Aquilo que hoje foi votado foi uma solução de recurso, tendo em conta aquilo que aconteceu, que foi impor aos madeirenses e aos açorianos uma dificuldade acrescida à que já tinham. O sistema antigo não era bom, mas o novo era bem pior. Se não fosse esta medida do PS, estaria dificultado o acesso dos madeirenses a este apoio que é um direito para quem precisa de se deslocar dentro do seu próprio país”, sustentou.