O lema da AICTPS é “fazer acontecer”

A AICTPS organizou, entre o mês de Março e os primeiros dias de Abril, o I Roteiro Gastronómico do Porto Santo, no qual participaram 14 restaurantes.

José António Castro, responsável pela associação empresarial, disse ao Diário: “Eu estou satisfeito, assim como toda a população local e não só. Foi realmente uma iniciativa muito boa”.

“Houve uma grande adesão por parte dos restaurantes locais, que demonstraram tudo o que há de bom no mundo gastronómico”, acrescentou.

Castro quis ainda salientar que a associação tem a “preocupação de fazer acontecer, e é para isso que nós estamos aqui, para trabalhar nesse sentido”.

“O Porto Santo não é só a praia. Tem muito mais para oferecer, como a segurança e o sossego. Por isso, todos juntos, nós, a AICTPS e a população local, damos mais força àquilo que é nosso”, afirmou o dirigente associativo.

A associação teve um papel importante na projeção da iniciativa, tendo distribuído flyers no aeroporto e no porto, bem como em diversos pontos estratégicos no centro da cidade.

A entrega de certificados do I Roteiro Gastronómico realizou-se no Hotel Torre Praia, mais concretamente no Corsário, onde a organização aproveitou para projetar um vídeo alusivo ao certame.

Compareceram no “Corsário” várias entidades locais, bem como os participantes e outras pessoas ligadas ao setor. Entretanto, a AICTPS já está a preparar, com afinco, a EXPO Porto Santo 2026.