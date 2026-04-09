Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Sedes do PSD-M à venda. O organismo que gere os imóveis do partido está a alienar património como o emblemático edifício da Rua dos Netos. A medida visa reduzir encargos e cumprir obrigações financeiras com a banca. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 7.

Mas há mais para ver na edição desta quinta-feira. Comunidade na Venezuela revoltada com a banca. Conselheiro Aleixo Vieira lança o repto para que os bancos portugueses humanizem a relação com os clientes.

“Os madeirenses são um público maravilhoso”. Joaquim Monchique é um dos actores da comédia nacional ‘Lar Doce Lar’, que estará no Centro de Congressos nos dias 24 (sessão extra) e 25 de Abril.

Fique também a saber que Turbulência na mobilidade. Fim do tecto máximo seria prejudicial para a Madeira, avisa secretário do Turismo *Socialista Carlos Pereira acusa Governo Regional e deputados social-democratas em Lisboa de “incoerência.

E, por fim, 100 mil euros devolvidos na 1.ª semana de IRS.

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