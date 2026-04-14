PSD apresenta diploma que simplifica o direito de iniciativa legislativa dos cidadãos

Bruno Macedo apresentou um projecto de decreto legislativo que procura simplificar "o direito de iniciativa legislativa de cidadãos".

O deputado do PSD lembrou que a possibilidade de apresentação de propostas legislativas está consagrada desde 2000 mas, reconhece, em 2026 é necessário adaptar a legislação à actualidade.

"É natural que cidadãos e instituições estejam mais informados e disponíveis para participar", sublinha.

O diploma do PSD procura "clarificar" questões como os limites de iniciativa e critérios de admissibilidade. O número de subscritores necessários para a admissão da proposta legislativa é de 1.500, metade do exigido na lei em vigor.

Bruno Macedo considera importante "simplificar" a forma de apresentação, nomeadamente através de suporte electrónico.

O PSD também propõe a constituição de uma "comissão representativa" dos proponentes que deverá ser ouvida no parlamento.

Esta é, afirma, "uma forma de assinalar os 50 Anos da Autonomia".