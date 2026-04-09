Quarto dia de Presidência Aberta leva Seguro ao distrito de Leiria, o mais afectado pelo mau tempo

Ao quarto dia de Presidência Aberta, António José Seguro chega hoje ao distrito de Leiria, o mais afetado pela tempestade Kristin, estando previstas visitas a Meirinhas, em Pombal, Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos e Alvaiázere.

A manhã de António José Seguro começa com um ponto de agenda fora da Presidência Aberta, uma ida à Batalha para participar na cerimónia do Dia do Combatente, junto ao Mosteiro da Batalha.

Depois, a comitiva segue para o concelho de Pombal, mais especificamente para Meirinhas, onde haverá um almoço com a população, seguido de uma visita a uma fábrica de telhas.

Pelas 17:00, o Presidente da República estará em Pedrógão Grande para visitar o Quartel de Bombeiros, que sofreu danos com mau tempo, deslocando-se ainda ao Memorial às Vítimas dos Incêndios de 2017.

Seguro estará ainda em Figueiró dos Vinhos, para visitar a fábrica Eurovegetal, terminando o dia em Alvaiázere, para um contacto com a população.

A freguesia de Meirinhas foi fortemente afetada pela tempestade Kristin, um local onde a reposição de energia tardou em chegar e, em declarações à Lusa em final de janeiro, o presidente da junta antecipou prejuízos na ordem dos 500 milhões de euros, garantindo que das 180 empresas da freguesia 170 "estão sem telhado".

Na quarta-feira, o Presidente da República dedicou-se ao distrito de Coimbra, onde esteve acompanhado por mais dois ministros, o da Agricultura e, mais tarde, a do Ambiente, dia em que insistiu na exigência do pagamento dos apoios chegar rapidamente às pessoas, às empresas e às autarquias.

Um dia após ter estado com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, Seguro afirmou na quarta-feira que o Governo reconheceu estes atrasos e voltou a pedir que sejam tiradas ilações para futuro.

"Uma primeira conclusão desta Presidência Aberta é que, pelo menos, é preciso deixar de prometer às pessoas que se vão resolver os problemas com urgência, porque aparentemente é impossível resolver os problemas com urgência. Sim, nós todos temos de tirar bastantes ilações, quer privados, quer o Estado, e em particular o Estado, de todo este processo", enfatizou em declarações aos jornalistas no IC3, em Penela, que permanece encerrado depois do mau tempo, tendo Seguro sido interpelado por populares que pediram a sua intervenção.

Com sede em Tomar, a primeira Presidência Aberta de Seguro começou na segunda-feira e termina na sexta-feira, uma iniciativa dedicada às regiões mais afetadas pelo mau tempo do início deste ano e que resultou do cumprimento de uma promessa em período eleitoral.