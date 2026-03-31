PSD/Madeira valoriza investimento do Governo Regional na habitação em Câmara de Lobos

O grupo parlamentar do PSD/Madeira na Assembleia Legislativa destacou, esta terça-feira, o investimento do Governo Regional na habitação, no concelho de Câmara de Lobos.

Foi numa visita a algumas àquele concelho que os parlamentares social-democratas puderam acompanhar vários projectos em execução e a resposta que tem sido dada às famílias, quer pelo Executivo madeirense, quer pela Câmara Municipal de Câmara de Lobos, e cujos aspectos foram realçados por Sérgio Oliveira.

Em comunicado, o deputado do PSD/Madeira destacou que, até Junho de 2026, deverão ser entregues outras 60 habitações naquele concelho, resultantes de investimentos feitos com verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Ao todo estão previstos 237 fogos destinados às famílias de Câmara de Lobos, a que se juntam outras 170 habitações da responsabilidade da Câmara Municipal, previstas até final do actual mandato.

No entender de Sérgio Oliveira, estamos perante "uma estratégia local de habitação bem definida, com planeamento, capacidade de execução e recurso a diferentes instrumentos de financiamento", realçando a acção da autarquia, com o grupo parlamentar a tomar o concelho de Câmara de Lobos como exemplo no que toca a aposta e investimento na área da habitação.