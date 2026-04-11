Solidariedade sem fronteiras

A Associação de Promoção da Macaronésia assume um importante papel na acção social através do projecto ‘Juntos por Sorrisos’, uma iniciativa desenvolvida em estreita parceria com o Consulado de Cabo Verde e sustentada por uma rede de apoios institucionais e empresariais.

O trabalho da associação, conforme explica ao DIÁRIO a sua presidente, Susana Gramilho, vai muito além da logística, envolvendo um processo complexo de preparação, coordenação e acompanhamento que garante que a ajuda chega efectivamente às famílias mais necessitadas.

Ontem, no decurso da mais recente operação de envio de contentores de bens, nomeadamente mobiliário oferecido pelo Grupo PortoBay, num processo que contou também com o apoio do Grupo Sousa no transporte das mercadorias, falou-se também do apoio de outras entidades locais da Madeira e de Cabo Verde, nomeadamente a Embaixada de Cabo Verde, que assume parte dos encargos de um dos contentores – são dois –, bem como empresas como a PKF Madconta Contabilidade, a FN Hotelaria e a NOS Madeira.

Susana Gramilho aponta que, ao longo das várias iniciativas desenvolvidas, a associação já terá apoiado muitas centenas de famílias em Cabo Verde. O foco, esse, mantém-se nas famílias com crianças e jovens, sendo este o eixo central do projecto ‘Juntos por Sorrisos’. “Felizmente, vamos ganhando visibilidade, apoio e credibilidade nas nossas acções.”

A operação, embora dirigida especificamente a Cabo Verde no âmbito da ligação ao consulado, é um exemplo de cooperação que poderia ser replicado por outras entidades e representações diplomáticas. “Mas, é-me difícil dizer aos meus colegas: façam igual”, assume, registando que este tipo de iniciativas exige elevado nível de dedicação e organização.

Paralelamente a esta acção, a Associação de Promoção da Macaronésia já prepara o próximo desafio ligado ao Dia Mundial da Criança. Este ano, a iniciativa ganha uma nova dimensão, deixando de se centrar apenas na oferta de brinquedos para passar a incluir instrumentos musicais, com uma forte componente pedagógica. O projecto está a ser desenvolvido em articulação com o CEMAM - Complexo educativo Manoel Antonio Martins, em Santa Maria, na Ilha do Sal, e conta com a colaboração do Conservatório, que tem desempenhado um papel relevante na componente educativa e metodológica.

Ao DIÁRIO, em jeito de apelo final, Susana Gramilho apela à mobilização de apoios para continuar a ampliar o alcance da iniciativa, com o objectivo de “juntos, levar ainda mais sorrisos a quem mais precisa”.