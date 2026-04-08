Brício Araújo garante que não serão "queixas anónimas" a afastar Albuquerque

Paulo Alves, do JPP, confrontou Brício Araújo (PSD) sobre as afirmações de Miguel Albuquerque que, em 2015, defendeu a limitação de mandatos na presidência do Governo Regional e a adopção de um regime de incompatibilidades semelhante ao que está em vigor ao nível nacional.

Brício Araújo garante que "Miguel Albuquerque será presidente do Governo Regional enquanto os madeirenses quiserem".

O deputado do PSD acusa o JPP de ser "o Chega da Madeira" e assegura que "não serão queixas anónimas" a afastar o presidente do Governo.