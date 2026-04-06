Dia da Actividade Física celebrado com iniciativas na Praça do Povo

A Direção Regional de Desporto promove, hoje, segunda-feira, várias actividades na Praça do Povo, que pretendem assinalar o Dia Mundial da Actividade Física. No âmbito desse programa é ainda possível a utilização das instalações desportivas, geridas por esta Direção Regional, sem a aplicação de qualquer taxa.

Quanto à programação na Praça do Poco, conta com a parceria da Associação da Madeira de Desporto para Todos, a Portugal Ativo, a Associação Desportiva do Campanário e a Dança Sénior.

Sob o lema #BeActive Madeira, haverá uma mega aula Ginástica & Dança Sénior, das 15h às 16h30, ministrada pela Associação Desportiva de Campanário e Associação Exemplos Sábios – Dança Sénior Madeira, direcionada à terceira idade ou seniores. Já entre as 18h e as 20 horas, haverá aulas de grupo/fitness para a população da Região, dinamizadas pela Portugal Ativo- Plataforma Madeira.