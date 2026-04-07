Presidente da República esperava que limpeza dos terrenos "tivesse começado mais cedo"

O Presidente da República, António José Seguro, voltou hoje a chamar a atenção para a necessidade de se proceder à limpeza dos caminhos florestais, que esperava que "tivesse começado mais cedo", para evitar uma catástrofe no próximo verão.

"Todos desejamos que não aconteça nenhuma catástrofe neste verão e eu alertei para a necessidade de fazer esta limpeza dos caminhos florestais e dos aceiros há muito tempo e, portanto, eu esperava que tivesse começado mais cedo", declarou António José Seguro.

No final de um almoço nas festas em honra de São Bento, na aldeia de Casais de São Bento, no concelho de Mação, distrito de Santarém, o chefe do Estado mostrou-se satisfeito por, neste momento, haver trabalhos em curso.

"Ainda ontem [segunda-feira] tive a oportunidade de visitar, no concelho de Vila de Rei, precisamente um trabalho que está a ser feito em articulação com as Forças Armadas", referiu.

Ao segundo dia da Presidência Aberta, António José Seguro sublinhou aos jornalistas a importância de todos os recursos do país convergirem na prevenção dos incêndios do próximo verão.