Israel atacou de novo Líbano e causou 12 mortos

Israel atacou hoje novamente o sul do Líbano e Beirute, matando mais 12 pessoas, informou o Ministério da Saúde libanês, num momento em que a guerra no Médio Oriente continua a intensificar-se.

Autoridades israelitas afirmaram que os ataques tiveram como alvo comandantes da filial libanesa da Força Quds da Guarda Revolucionária Iraniana, depois de o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ter prometido "muitas surpresas" para a próxima fase do conflito.

Entretanto, dois guardas de fronteira no Kuwait foram mortos quando uma série de mísseis e drones atingiu o país do Golfo.

No sábado, um ataque israelita atingiu uma instalação de armazenamento de petróleo em Teerão, que lançou colunas de fogo, naquele que parece ter sido o primeiro momento que uma instalação industrial civil foi alvo.

A guerra, que eclodiu em 28 de fevereiro após ataques conjuntos dos EUA e Israel contra o Irão, já matou pelo menos 1.230 pessoas na República Islâmica, mais de 300 no Líbano e cerca de uma dúzia em Israel, de acordo com autoridades.

Os Estados Unidos e Israel lançaram em 28 de fevereiro um ataque militar contra o Irão, tendo abatido durante a ofensiva o 'ayatollah' Ali Khamenei, líder supremo do país desde 1989. O Conselho de Liderança Iraniano assume atualmente a direção o país.

O Irão lançou ataques de retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque. Incidentes com projéteis iranianos também foram registados em Chipre e na Turquia.