Pelo menos 300.000 deslocados no Líbano após ataques israelitas

Pelo menos 300.000 pessoas foram deslocadas internamente no Líbano após os ataques aéreos e as ordens de evacuação israelitas, indicou hoje o Conselho Norueguês para os Refugiados (NRC).

Israel instou os civis a abandonarem centenas de aldeias no sul do Líbano, no leste do Vale do Bekaa e nos subúrbios do sul de Beirute, "com o número de pessoas potencialmente deslocadas a ultrapassar um milhão", afirmou a organização não-governamental (ONG) num comunicado.

"As ordens de evacuação emitidas por Israel, exigindo que os civis abandonem diversas áreas do Líbano, levantam graves preocupações à luz do Direito Internacional Humanitário, que proíbe a transferência forçada de populações civis", sustentou o NRC.

"Tais ordens parecem carecer de justificação militar e não oferecem qualquer garantia de passagem segura ou apoio às pessoas em fuga, agravando assim o sofrimento de centenas de milhares de famílias", acrescentou a ONG.

O Conselho Norueguês para os Refugiados insistiu na necessidade de proteger os civis, incluindo aqueles que escolhem ficar ou que não podem deslocar-se.

O Ministério da Saúde libanês anunciou hoje que pelo menos 217 pessoas foram mortas e 798 feridas desde o início das hostilidades entre Israel e o movimento xiita libanês Hezbollah, na segunda-feira.

O primeiro-ministro libanês, Nawaf Salam, acusou Israel de provocar "uma catástrofe humanitária" com as deslocações em massa da população nacional.