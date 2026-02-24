PS critica alterações ao Subsídio Social de Mobilidade e diz que GR "não sabe gerir sucesso do turismo"

Nesta discussão sobre o sector do turismo, na Assembleia Legislativa da Madeira, o Partido Socialista focou a sua intervenção na questão do subsídio social de mobilidade, em particular nas declarações do líder parlamentar do PSD nacional, Hugo Soares, que acusou de centralismo.

Paulo Cafôfo destacou, ainda assim, os resultados obtidos no sector do turismo e os seus efeitos na economia regional. O socialista perguntou a Miguel Albuquerque se ainda confia no executivo de Luís Montenegro e desafiou-o a cumprir com a ameaça de passar os três parlamentares eleitos pelo PSD Madeira para independentes.

Câfofo disse mesmo que o Governo Regional não sabe "gerir o sucesso do turismo". Sobre o pagamento dos trilhos, pediu uma clarificação, por não achar justo que os emigrantes madeirenses também tenham de pagar para andar na sua ilha.

O líder do Governo Regional destacou os avanços registados no subsídio social de mobilidade, mas disse que foi “surpreendido” com a questão do tecto de 200 euros por sentido de viagem, bem assim pela exigência de uma certidão de não dívida.