Clube Barbusano nota resultados no combate às plantas invasoras no Parque Ecológico

O Clube de Ecologia Barbusano, da Escola Secundária de Francisco Franco, diz notar resultados nas acções de combate às plantas invasoras no Parque Ecológico do Funchal. O grupo concretizou uma saída de campo, recentemente, com um percurso que teve início no Poço da Neve, passou pela Ribeira das Cales e terminou no Centro de Receção e Interpretação do Parque Ecológico do Funchal (PEF).

O clube lamenta que o PED tenha sofrido com incêndios recentes, que levaram a uma maior probabilidade de instalação de plantas com alto potencial invasor, como as carquejas e as giestas, as quais ameaçam seriamente as plantas nativas.

"Ao longo dos anos o PEF tem efetuado um imenso trabalho para controlar estas plantas indesejadas e assegurar a cobertura vegetal do solo", assume. Entre as medidas concretizadas está a reflorestação com plantas indígenas e com algumas plantas exóticas, como o pinheiro. Além disso, em algumas encostas por onde passaram os fogos, foram colocados paralelamente às curvas de nível troncos de árvores queimadas, para evitar a escorrência superficial das águas das chuvas e deste modo impedir a erosão do solo e prevenir a ocorrência de cheias e inundações.

"De singular beleza é a Ribeira das Cales que, à medida que desce a encosta vai aumentando o seu caudal, evidenciando-se as suas águas límpidas e nas suas margens os seiceiros, os quais, nesta altura do ano, exibem as suas belas inflorescências de tons esbranquiçados", aponta o clube Barbusano.