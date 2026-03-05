"Câmara Municipal pode estar a criar ilegalidades nos Bombeiros de Machico"

Os vereadores do PSD eleitos à Câmara de Machico exigiram, hoje, ao Executivo Municipal, esclarecimentos urgentes sobre a legalidade da mobilidade entre a carreira de Assistente Operacional e a carreira de Bombeiro Sapador, apresentada pelo presidente da autarquia como solução para a situação dos Bombeiros Municipais, sublinhando que existem posições públicas divergentes quanto à legalidade da solução anunciada, o que levanta sérias dúvidas sobre a segurança jurídica do processo.

"O PSD considera inaceitável que se avance com decisões administrativas sem que esteja demonstrado, de forma inequívoca, o respectivo enquadramento legal", fundamenta a vereação que, neste enquadramento, requereu, formalmente, a identificação clara da base jurídica que sustenta a mobilidade anunciada, a apresentação de parecer jurídico escrito e fundamentado, a confirmação de que foram consultadas as entidades competentes e, igualmente, a avaliação dos riscos financeiros e legais para o Município.

Vereadores social-democratas que, a este propósito, alertam que, caso o procedimento venha a ser considerado ilegal, "poderão existir consequências administrativas, financeiras e contenciosas", colocando em causa a estabilidade profissional dos Bombeiros e a responsabilidade do Município. "Não basta garantir que é legal, é preciso provar que é legal", reforçam.

Também na reunião de hoje, os vereadores do PSD apresentaram uma proposta de recomendação para a reabilitação urgente da Rua do Ribeirinho, Praceta 25 de Abril e respectivos acessos envolventes, dado o avançado estado de degradação do pavimento naquela zona – situação que já provocou danos em viaturas e representa risco sério para peões e condutores – e lembraram que, nos termos da Lei n.º 75/2013, compete à Câmara Municipal assegurar a gestão e manutenção das infra-estruturas urbanas, incluindo a rede viária municipal.

Aliás, frisam, sendo esta uma área de elevada circulação diária, devido à proximidade de parques de estacionamento, comércio, restauração e serviços de saúde, "é incompreensível que o problema se mantenha sem solução estrutural", até porque esta não é apenas uma questão estética ou de valorização urbana, "é, acima de tudo, uma questão de segurança pública e de responsabilidade institucional cuja resposta continuaremos a exigir, em defesa da segurança dos Munícipes e da atividade económica local".

Por fim, a vereação Social-democrata apresentou, ainda, uma proposta de recomendação a apelar a uma intervenção urgente na Ponte sobre a Foz da Ribeira de Machico e lembrou que a segurança dos machiquenses não pode continuar a ser tratada "com medidas paliativas", vincando que a responsabilidade política pela degradação desta infra-estrutura "não pode ser ignorada nem diluída" e que é fundamental que exista outro cuidado, acção e compromisso no concelho.

Aliás, sublinham os vereadores, "recentemente assistimos à queda de uma árvore de grande porte no Largo do Senhor dos Milagres que, felizmente, não causou danos de maior, mas que é um exemplo claro da desesperante falta de estratégia da governação socialista para fazer a gestão e o planeamento da causa pública, uma governação que apenas reage e que é incapaz de aprovar medidas fundamentais da oposição", lembrando que, a 4 de Dezembro do ano passado, tinha sido apresentado um voto da recomendação para a Intervenção e Manutenção das Árvores Públicas na Alameda e nas Praças da Cidade de Machico que representassem o mesmo risco, proposta essa que mereceu a reprovação do executivo Socialista.