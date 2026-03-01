Marítimo com uma novidade no 11 frente ao Académico

O Marítimo entra em campo hoje, a partir das 14h00, no Estádio Municipal do Fontelo, para defrontar o Académico de Viseu, com apenas uma alteração no 11 inicial face ao jogo da semana passada frente ao Sporting B.

Assim, o treinador Miguel Moita seleccionou o guarda-redes Samu, os defesas centrais Noah Madsen e Roman Correia e os laterais Xavi Grande e Paulo Henrique, os médios Raphael Guzzo (por troca com Marco Cruz), Danilovic e Carlos Daniel e os atacantes Simo Bouzaidi, Matín Tejon e Adrian Butzke.

O Marítimo é primeiro classificado destacado da II Liga com 47 pontos em 23 jogos, enquanto o Académico de Viseu é segundo classificado com 41 pontos.

O árbitro da partida é o internacional Luís Godinho, o que atesta a importância do jogo que opõe líder e vice-líder da prova.

Na primeira volta as duas equipas empataram 2-2, num jogo realizado a 43 de Outubro de 2025 e que o Marítimo esteve a perder por 0-2, empatando no último minuto.