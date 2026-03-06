Viatura avariada criada novo foco de congestionamento na via rápida

Bom dia. Esta manhã de sexta-feira começa com dois pontos de estrangulamento do trânsito na Via Rápida, o habitual e um cada vez mais frequente.

Foto Google Maps

Comecemos pelo segundo, onde uma viatura avariada no sentido Ribeira Brava - Machico, está a condicionar fortemente a circulação a partir do nó de Santo António, causando um congestionamento que a esta hora supera 1 km.

Ver Galeria

Já no sítio do costume - cujas obras ainda demoram cerca de 6 meses - há congestionamento que se estende por quase 4 km no sentido Machico - Ribeira Brava, a partir da subida para a Cancela.

Ver Galeria

São estes dois pontos que estão a perturbar o fluxo rodoviário que, nas sextas-feiras, normalmente, até é mais calmo.