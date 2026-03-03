Apoio urgente para jovem madeirense

Sandra Martins, uma jovem da Madeira, encontra-se hospitalizada após sofrer um AVC hemorrágico que lhe retirou a autonomia. Familiares e amigos lançaram uma campanha solidária para financiar terapias intensivas de reabilitação, essenciais para recuperar capacidades motoras, de fala e de deglutição.

Quem quiser apoiar pode fazê-lo através do GoFundMe, por MB Way (913370925) ou transferência bancária IBAN PT50 0045 8700 4040 1474 5405 9.

A iniciativa apela à solidariedade da comunidade madeirense para ajudar Sandra na sua recuperação.