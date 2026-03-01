Bombardeiros dos EUA lançaram bombas de 900 kg sobre instalações de mísseis

As Forças Armadas norte-americanas afirmaram hoje que bombardeiros furtivos B-2 atacaram instalações de mísseis balísticos do Irão com bombas de 900 quilogramas (kg).

Os mísseis balísticos iranianos constavam nas preocupações levantadas pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, antes dos ataques iniciados no sábado, em colaboração com Israel, contra o regime de Teerão.

Trump alegou que o Irão tem construído mísseis balísticos capazes de atingir o território dos Estados Unidos (EUA), embora a República Islâmica negue estar a construir ou a tentar mísseis balísticos intercontinentais.

A Agência de Informações de Defesa dos EUA afirmou num relatório não confidencial no ano passado que o Irão poderia desenvolver um míssil balístico intercontinental militarmente viável até 2035, "caso Teerão decidisse desenvolver essa capacidade".

Israel e os Estados Unidos iniciaram no sábado uma vasta operação militar contra o Irão de que resultou a morte de vários dirigentes políticos e militares da República Islâmica, incluindo o líder supremo Ali Khamenei.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, deu indicações de que a operação visava o derrube do regime do Irão e incitou o povo iraniano a tomar o poder após a intervenção militar conjunta com Israel.