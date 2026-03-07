"Estamos preparados para as dificuldades"

O Marítimo recebe, amanhã, em jogo da 25.ª jornada da II Liga, o FC Porto B, após a derrota em Viseu que, até pela forma como a mesma aconteceu, não deixou de ser tema na conferência de imprensa do treinador Miguel Moita. "Marítimo entra em todos os jogos para ganhar. Acredito que tenha sido uma desilusão tremenda para os adeptos a derrota em Viseu e o que fizemos, ao longo da semana, foi perceber onde erramos e também a forma de gerir um jogo nos últimos minutos, de maneira a que, nos próximos jogos, continuemos a ser dominantes, continuemos a criar as situações de golo, tal como criamos em Viseu, mas depois não deixar fugir o pássaro”, começou assim o técnico verde-rubro.

Mas passado é passado e agora vai o Marítimo defrontar, no seu estádio, o FC Porto B, que chega aos Barreiros na sequência de uma série de jogos muito positiva, com cinco vitórias e um empate, e tonificado pela goleada (3-0) na casa do candidato Torreense. “Neste momento o FC Porto B atravessa a sua melhor fase de resultados, possuindo nos seus quadros jogadores de grande qualidade técnica, com muita irreverência e sem medo de errar, um pouco no registo do Sporting B. Para além disso, esta equipa tem um bom jogo interior e muita ligação por dentro, pelo que estou certo que nos vai criar muitas dificuldades", sustenta.

"Mas sabemos com o que vamos contar e estamos preparados, tanto no nosso jogo ofensivo como no nosso jogo defensivo, para assumir o jogo, ter bola e continuar a criar situações para as materializar em golos”, assume o técnico maritimista.

Confrontado se a derrota do Académico de Viseu, nesta jornada, trouxe mais motivação à equipa, Miguel Moita é claro: “Temos que nos concentrar é na nossa equipa, naquilo que podemos fazer no jogo, isso é o mais importante. O que sabemos é que estamos em primeiro lugar no campeonato e queremos continuar nesta posição”, sublinha o treinador, sendo que a liderança maritimista nunca será perdida nesta jornada, face à derrota do Académico de Viseu em Chaves.

Miguel Moita está obrigado a mexer na defesa, pelos castigos aplicados a Xavi Grande e a Romain Correia, mas isso não é um handicap para o treinador. "Já nos tinha acontecido no jogo com o Farense e não foi por isso que perdemos, pois os dois centrais de então [Júnior Almeida e Rodrigo Borges] fizeram um bom jogo. Tenho confiança absoluta nos jogadores que vão jogar”, assegura.

Pode Miguel Moita assegurar que o Marítimo vai subir à I Liga? O treinador maritimista foi esquivo na resposta: “O mais importante são os adeptos continuarem a nos apoiar, como ainda agora, após a derrota em Viseu, nos terem esperado no nosso estádio numa onde de apoio à equipa. Eles acreditam na equipa e nos nossos jogadores e, todos juntos, queremos lhes dar essa alegria no final da época. Amanhã esperamos outra vez uma grande apoio, tal como com o Sporting B, pois, mais de 9 mil adeptos não ganham jogos mais ajudam muito”, conclui.

Para o jogo com o FC Porto B, Miguel Moita não pode contar com os lesionados Rodrigo Borges e Alexandre Guedes e, ainda, com os castigados Xavi Grande e Romain Correia, deixando no ar a dúvida para o lado direito da defesa do Marítimo: Rodrigo Andrade ou Igor Julião.

O árbitro nomeado para dirigir este embate entre verde-rubros e dragões foi Gustavo Correia, da AF Porto.