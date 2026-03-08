Três centenas morreram após deslizamento de terras na RDCongo

Pelo menos 300 pessoas morreram num novo deslizamento de terras na zona mineira de Rubaya, no nordeste da República Democrática do Congo (RDCongo).

Segundo o coordenado local de uma ONG local, Telesphore Nitendike, em declarações à agência de notícias espanhola Efe, o deslizamento de terras ocorreu no sábado devido à chuva que caiu na exploração mineira de Gakombe.

A chuva violenta atingiu não apenas os mineiros artesanais que trabalham no local, mas também as casas das famílias que vivem nas redondezas, explicou o dirigente da localidade de Masisi, na zona de Rubaya.

"Podemos estimar mais de 300 vítimas (mortais), principalmente entre as habitações das redondezas e também entre os próprios mineiros, muitos dos quais perderam as suas", disse Nitendike.

Contudo, alertou que se trata de estimativas iniciais.