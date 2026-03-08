Três indonésios desaparecidos após naufrágios junto a estreito de Ormuz

Três tripulantes indonésios estão desaparecidos após o naufrágio, na sexta-feira, no estreito de Ormuz, de um rebocador com bandeira dos Emirados Árabes Unidos, informou hoje o governo da Indonésia.

"Um sobrevivente indonésio está atualmente a ser tratado por queimaduras num hospital na cidade de Khasab, em Omã. Os outros três indonésios continuam a ser procurados pelas autoridades locais", referiu o Ministério das Relações Exteriores, em comunicado.

Antes de afundar, o rebocador sofreu uma explosão que provocou um incêndio, de acordo com as autoridades indonésias, que acrescentam estar em curso uma investigação

O estreito tem sido palco de tensão, com ameaças iranianas de bloquear a circulação numa zona que representa uma parte relevante do comércio internacional de petróleo.

Os Estados Unidos e Israel lançaram em 28 de fevereiro um ataque militar contra o Irão, tendo abatido durante a ofensiva o 'ayatollah' Ali Khamenei, líder supremo do país desde 1989. O Conselho de Liderança Iraniano assume atualmente a direção o país.

O Irão lançou ataques de retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque. Incidentes com projéteis iranianos também foram registados em Chipre e na Turquia.