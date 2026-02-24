Atentado suicida em Moscovo resulta na morte de um polícia e ferimentos em outros dois

Um polícia morreu e outros dois ficaram feridos após a explosão de um artefacto explosivo em Moscovo, informou hoje a porta-voz do Ministério do Interior da Rússia, Irina Volk.

"Em Moscovo, um agente da polícia morreu no cumprimento do seu dever. Outros dois agentes foram hospitalizados com ferimentos diversos", escreveu Volk na rede de mensagens Telegram.

A representante do Interior expressou as condolências aos familiares e amigos da vítima, o tenente da polícia Denís Bratuschenko, de 34 anos.

"Neste momento, estão a ser realizadas operações de investigação e busca com o objetivo de apurar todas as circunstâncias do incidente", acrescentou.

O Comité de Instrução da Rússia (CIR) instaurou processos criminais por atentado a um agente dos serviços de ordem e por posse e tráfico de substâncias ou artefactos explosivos.

De acordo com os canais Telegram Baza e Mash, o incidente ocorreu na madrugada de hoje na praça em frente à estação ferroviária Saviólovski.

O Ministério do Interior informou que "um desconhecido se aproximou do veículo dos agentes da polícia de trânsito, após o que ocorreu a detonação de um artefacto explosivo".

O agressor também morreu no local, segundo o CIR, que estima que se tratava de um terrorista suicida.