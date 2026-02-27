Jéssica Rodrigues na final mass start dos mundiais júnior de patinagem no gelo
A patinadora Jéssica Rodrigues apurou-se hoje para a final de mass start dos campeonatos mundiais júnior de patinagem de velocidade no gelo, que decorrem em Inzell, na Alemanha, na qual vai defender o título, domingo.
Com a prova decisiva destinada apenas às oito mais fortes, a atleta portuguesa qualificou-se com o sétimo registo, com dois pontos, enquanto Francisca Henriques concluiu em 11.º, sem pontos.
No arranque dos mundiais, Jéssica tornou-se ainda na primeira portuguesa a baixar dos 40 segundos na prova de 500 metros, com 39,98, um recorde nacional absoluto que lhe valeu o 21.º lugar entre 63 participantes.
Francisca Henriques foi 58.ª, com 42,22, enquanto no evento masculino Martim Vieira foi 36.º entre 52 patinadores, com 37,59.
Na competição de 1.500 metros, Jéssica foi 27.ª entre 58 atletas, com 2.05,04, enquanto Francisca foi 43.ª, com recorde pessoal em 2.08,98 minutos, e já Lara Nortier foi 51.ª, em 2.11,39.
Nos homens, Martim Vieira foi 51.º entre 61 desportistas, com recorde pessoal de 1.57,27, acabando Manuel Piteira por ser desclassificado.