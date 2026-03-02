CDS defende que oposição responsável resulta em soluções concretas

O representante do CDS na Assembleia Municipal de Câmara de Lobos considera que uma "oposição responsável, firme e construtiva" contribui para "soluções concretas e para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos do concelho de Câmara de Lobos". Nesse sentido, tem vindo a apresentar algumas recomendações, que têm tido seguimento por parte do executivo municipal.

Num comunicado enviado à imprensa, o partido refere que, na reunião de Câmara realizada na sexta-feira, foi dado conhecimento de que a Câmara Municipal já diligenciou no sentido de analisar e encaminhar soluções para duas situações anteriormente sinalizadas pelo CDS.

Um dos casos diz respeito ao acesso agrícola na zona do Covão, no Estreito de Câmara de Lobos. Trata-se de um caminho com extensão superior a 600 metros que atravessa áreas agrícolas de difícil acesso, junto à estação de tratamento de águas. A autarquia já efectuou uma visita ao local e já foram iniciados contactos com a EEM, entidade responsável pela obra, com vista a avaliar soluções que permitam facilitar o acesso dos munícipes aos seus terrenos agrícolas.

"O CDS considera fundamental garantir que qualquer intervenção salvaguarde os direitos e a atividade dos agricultores locais", aponta.

Além disso, no que diz respeito ao parque de estacionamento existente no Jardim da Serra, actualmente encerrado, foi comunicado que a Câmara já procedeu à análise da situação e está a estudar a sua reabertura, sendo que estão previstas obras de melhoria para garantir melhores condições de funcionamento.

"O acesso poderá não ser gratuito, mas o executivo entende que a medida permitirá reforçar a oferta de estacionamento naquela localidade", indicam os centristas, que acrescentam que deve existir uma melhor organização dos dois pisos do edifício. O CDS considera que um deve ser destinado aos serviços instalados (Centro de Saúde, Junta de Freguesia e Casa do Povo) e outro reservado à população em geral.

Estes assuntos foram analisados na reunião da Comissão Política Concelhia do CDS, realizada este fim-de-semana.