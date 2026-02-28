Élia Ascensão iniciou na Camacha a sua 'Presidência de Proximidade'

O executivo da Câmara Municipal de Santa Cruz deu início, hoje, na Camacha, à iniciativa 'Presidência de Proximidade', que tem por objectivo realizar reuniões periódicas com as várias juntas de freguesia do concelho. A presidente Élia Ascensão realçou que esta é uma forma de abrir um canal de diálogo mais próximo com as diversas juntas, mas também uma forma de cumprir cabalmente aquele que é o principal desígnio do poder local enquanto poder de proximidade.

Além de reuniões com as juntas de freguesia, a iniciativa 'Presidência de Proximidade' pode também incluir visitas ao terreno. Uma nota divulgada pela edilidade refere que esta é uma forma de "analisar dossiers de interesse local, auscultar melhor as necessidades de cada freguesia, responder melhor aos anseios da população e permitir um conhecimento mais próximo das necessidades que se verificam no terreno".