Núcleo do Funchal da Liga dos Combatentes homenageou Ireneu Cabral Barreto

O Núcleo do Funchal da Liga dos Combatentes homenageou, esta sexta-feira, o Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, que se encontra em fim de mandato. Na ocasião, nas palavras que dirigiu aos presentes, o Juiz Conselheiro destacou o reconhecimento e enfatizou os apelos à valorização dos antigos combatentes.

Confessando-se sensibilizado com a homenagem, Ireneu Cabral Barreto fez questão de notar que apenas cumpriu o seu dever institucional e pessoal enquanto antigo combatente. "Começo por agradecer esta homenagem que, como podem imaginar, muito me sensibilizou. Não a considero merecida, porquanto me limitei, por ser meu dever como Representante da República e ex-combatente, em estar convosco sempre que solicitado", afirmou.

No seu discurso destacou ainda o papel do núcleo funchalense na preservação da memória histórica e no apoio aos antigos militares, sublinhando o trabalho desenvolvido na recuperação do edifício que acolhe a instituição e na promoção de iniciativas de evocação histórica.

O homenageado aproveitou, também, para reforçar a importância de se continuar a apoiar os antigos combatentes e as estruturas que os representam, notando que esse será uma forma "não para celebrar as guerras, mas para assinalar as vidas e os feitos dos que as fizeram".