Liga Portuguesa Contra o Cancro alerta para a relação entre obesidade e cancro

A Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) lança uma campanha denominada "Mais Peso na Saúde", no âmbito do Dia Mundial da Obesidade, que se assinala hoje, 4 de Março, e visando reforçar "a importância da prevenção e alerta para a associação entre obesidade e 13 tipos de cancro", assinala a entidade com um Núcleo Regional na Madeira

Numa nota enviada pela Associação Cultural e de Serviço Social, sem fins lucrativos, declarada de utilidade pública, recorda que "em Portugal, cerca de 60% da população adulta vive com excesso de peso ou mesmo obesidade, mas 1 em cada 7 pessoas com obesidade não reconhece ter a doença, associando-a sobretudo a uma questão estética".

No entanto, reforça o alerta, "a obesidade é uma doença crónica, multifatorial e um importante fator de risco para vários tipos de cancro, incluindo do cólon e reto, fígado, pâncreas, rim ou mama, além de diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e doenças respiratórias".

Assim, com o mote "Mais peso na saúde", a campanha da LPCC "pretende deslocar o foco do corpo, para o risco associado à obesidade, promovendo a prevenção do cancro de forma positiva e informada. A LPCC defende uma abordagem centrada na saúde, salientando que tratar a obesidade é, mais do que perder peso, melhorar indicadores clínicos, qualidade de vida e reduzir o risco de doença", justifica.

E adverte, em conclusão: "Reduzir a obesidade à responsabilidade individual alimenta o estigma do peso, prejudicando o bem-estar físico e mental e afastando muitas pessoas dos cuidados de saúde. No entanto, a evidência científica demonstra que a perda de peso intencional, com acompanhamento profissional e sem recurso a soluções extremas, pode contribuir para a redução do risco de vários tipos de cancro associados à obesidade."

