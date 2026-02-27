SATA liga Terceira à Madeira

A Azores Airlines acaba de anunciar na BTL uma nova ligação directa entre a ilha Terceira (Lajes) e a Madeira (Funchal), que passará a integrar o programa operacional da companhia no Verão IATA 2026.

A operação Terceira–Madeira arranca a 7 de Maio, com uma frequência semanal às quintas-feiras, sendo reforçada com outra frequência semanal entre Junho e Setembro, período de maior procura. Nos restantes meses, a ligação mantém-se com uma frequência semanal.

Os voos serão operados com partida da ilha Terceira às quintas-feiras, com regresso no dia seguinte, e, no pico da época alta, acrescenta-se uma operação adicional à segunda-feira, igualmente com regresso no dia seguinte.

A introdução desta rota direta permite aos passageiros acederem ao arquipélago dos Açores através de duas portas de entrada -Ponta Delgada e Lajes – o que traz flexibilidade no planeamento das viagens e diversifica as opções.

Esta nova operação complementa as ligações já existentes via Ponta Delgada, permitindo à Azores Airlines alcançar um total de 12 frequências semanais entre os arquipélagos dos Açores e da Madeira no pico da temporada de verão.

A rota Lajes–Funchal resulta da actualização das Obrigações Obrigações de Serviço Público (OSP), que passam a incluir esta ligação na oferta de voos entre os dois arquipélagos portugueses, como referiu o presidente da companhia, Tiago Santos.

A cerimónia de lançamento da nova rota contou com a presença do Vice-Presidente do Governo dos Açores, Artur Lima, da secretária regional que tutela o Turismo, Berta Cabral, da directora da AP Madeira, Sara Marote e representante da Câmara do Funchal, Isabel Brazão.