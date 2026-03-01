Ireneu Barreto homenageado pelos Antigos Combatentes

O ainda Representante da República para a Madeira, o juiz conselheiro Ireneu Cabral Barreto, vai ser homenageado na próxima sexta-feira, 6 de Março de 2026, pelo Núcleo do Funchal da Liga dos Combatentes.

A cerimónia decorrerá pelas 17h30, na sede do Núcleo ao Beco do Paiol, no Funchal. De referir que o próprio cumpriu o serviço militar como oficial miliciano no Exército em Moçambique entre 1966 e 1968, sendo portanto um antigo combatente.

Ireneu Barreto exerce a função de Representante da República desde Abril de 2011, cessa funções após duas reconduções no cargo, completando assim praticamente 15 anos como representante da República para a Madeira, o primeiro madeirense na função.

Nascido na Ponta do Sol, a 5 de Fevereiro de 1941, o magistrado deixa o cargo a seu pedido, sendo que a homenagem decorre na véspera da tomada de posse do novo Presidente da República. António José Seguro, eleito nas eleições de 8 de Fevereiro, é empossado a 9 de Março de 2026.

Na homenagem a Ireneu Barreto estarão representantes de várias entidades convidadas.