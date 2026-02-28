Papa recebeu ministro cubano em momento de tensão entre a ilha e Estados Unidos

O Papa Leão XIV recebeu hoje em audiência, no Vaticano, o ministro das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, num momento de tensão entre aquele país e os Estados Unidos.

A audiência entre o pontífice norte-americano e o ministro foi confirmada no boletim diário do Vaticano, no qual Rodríguez é mencionado como "enviado especial" do Presidente da República de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

Bruno Rodríguez confirmou posteriormente o encontro no seu perfil na rede social X, numa mensagem com duas fotografias com o Papa.

"Agradeço profundamente a Sua Santidade Leão XIV a honra de me ter recebido em audiência como enviado especial do presidente da República de Cuba", escreveu o governante cubano, sem fornecer mais detalhes.

No Vaticano, Rodríguez também se reuniu com o secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin.

A reunião aconteceu num momento de tensão entre Havana e Washington, tendo o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmado já que o seu país poderia optar por "uma tomada de controlo amigável de Cuba".

Neste contexto, há uma semana, o Vaticano também recebeu dois diplomatas norte-americanos: o encarregado de negócios em Havana, Mike Hammer, e o embaixador dos Estados Unidos junto da Santa Sé, Brian Burh.

Os dois diplomatas foram recebidos pelo secretário do Vaticano para as Relações com os Estados, Paul Richard Gallagher, com quem abordaram a situação em Cuba.

Hammer também se reuniu na última quarta-feira em Roma com um grupo de exilados cubanos e, em declarações à agência espanhola EFE, afirmou que manteve conversações no Vaticano para "ver o que pode ser feito para tentar garantir que se possa chegar a uma mudança de forma pacífica" em Cuba.

O próprio Papa Leão XIV pediu recentemente a Washington e Havana "um diálogo sincero e eficaz para evitar a violência e qualquer ação que possa aumentar o sofrimento do povo cubano".

Nos últimos dias, o pontífice também recebeu em audiência o bispo de Guantánamo e Baracoa, Monsenhor Silvano Pedroso Montalvo, enquanto os restantes prelados que residem na ilha não puderam viajar até ao Vaticano para a tradicional visita 'ad limina', que devem cumprir a cada cinco anos para apresentação do trabalho feito nas suas dioceses, devido à escassez de combustível.