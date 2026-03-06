Mísseis obrigam avião de repatriamento de franceses dos Emirados Árabes Unidos a voltar para trás

Um avião da Air France fretado pelo governo francês para repatriar franceses dos Emirados Árabes Unidos (EAU) viu-se obrigado hoje a voltar para trás em pleno voo após "ataques com mísseis na zona", informou o ministro francês dos Transportes, Philippe Tabarot.

"Apesar dos meios mobilizados (...) para continuar o repatriamento dos cidadãos franceses que desejam regressar do Médio Oriente, o voo da Air France fretado pelo Governo para recolher os nossos compatriotas nos Emirados Árabes Unidos foi obrigado esta tarde a regressar devido ao lançamento de mísseis na zona", anunciou Tabarot numa mensagem nas suas redes sociais.

O ministro disse que o Governo francês está "ciente" das "legítimas expectativas" dos franceses nos Emirados Árabes Unidos que querem abandonar o país o quanto antes, "mas o seu regresso só poderá realizar-se em condições de segurança asseguradas", afirmou.

"Esta situação reflete a instabilidade na região e a complexidade das operações de repatriamento", concluiu.

Cerca de 400.000 franceses estavam na região como residentes ou em trânsito quando os Estados Unidos e Israel começaram a bombardear o Irão no sábado passado.

Uma das prioridades do chefe de Estado francês, Emmanuel Macron, é garantir a proteção dos cidadãos franceses na região e o regresso a França daqueles que o desejarem, incluindo os que estão em trânsito, indicaram hoje fontes do Eliseu.