Defesas aéreas activas em Israel e Emirados Árabes Unidos

As Forças de Defesa de Israel (IDF) informaram que as suas defesas aéreas estão ativas a intercetar mísseis disparados do Irão, enquanto os Emirados Árabes Unidos também estão sob ataque.

Pouco depois das 00:00 de terça-feira locais (22:00 em Portugal continental) as IDF indicaram que tinham "identificado recentemente mísseis lançados do Irão em direção ao território israelita", apelando à população de diversas localidades para que procure abrigos.

"Os sistemas de defesa estão em ação para intercetar esta ameaça", acrescentou.

Mais tarde, as IDF deram também conta de que foram ativadas sirenes de emergência de norte a sul do país.

Nos Emirados Árabes Unidos, a Autoridade Nacional de Gestão de Emergências, Crises e Desastres indicou que os sistemas de defesa aérea "estão a responder a uma ameaça de míssil", apelando à população para que procure um local seguro.

As IDF reivindicaram hoje a destruição da Corporação de Radiodifusão Iraniana (IRIB), que confirmou ter sido atacada embora assegurando que mantém as suas transmissões.

Em comunicado, as IDF informaram que a sua força aérea "atacou e desmantelou o centro de comunicações do regime iraniano".

Israel realizou esta noite ataques aéreos em Teerão contra os quartéis-generais do Ministério da Inteligência iraniano e da Força Quds da Guarda Revolucionária, divulgaram as Forças Armadas israelitas.

"O Exército israelita atacou mais de dez quartéis-generais pertencentes ao Ministério da Inteligência iraniano, bem como vários quartéis-generais da Força Quds", detalhou esta força, em comunicado, referindo-se à unidade de elite da Guarda Revolucionária Islâmica que supervisiona as operações externas do Irão.

Segundo o Exército israelita, o ataque foi realizado pela Força Aérea, sob o comando da Direção de Informações do Exército, e ocorreu no coração de Teerão.

"Os ataques visaram locais adicionais onde a inteligência militar identificou atividades do regime", pode ler-se na mesma nota.

Israel e Estados Unidos lançaram no sábado um ataque militar contra o Irão, para "eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano", e Teerão respondeu com mísseis e drones contra bases norte-americanas na região e alvos israelitas.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que a operação visa "eliminar ameaças iminentes" do Irão e o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, justifica a ação conjunta contra o que classificou como uma "ameaça existencial".

O Irão já confirmou a morte do 'ayatollah' Ali Khamenei, o líder supremo do país desde 1989 e decretou um período de luto de 40 dias.

Pelo menos 555 pessoas morreram no Irão desde o início dos ataques, segundo a organização humanitária Crescente Vermelho iraniano. O Exército dos Estados Unidos confirmou a morte de seis militares norte-americanos.

Portugal, França, Alemanha e Reino Unido condenaram os ataques iranianos a países vizinhos.