Teerão pronta para invasão terrestre e seria um desastre para inimigos

O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano afirmou hoje o país está preparado para um eventual invasão terrestre e que, caso aconteça, será um desastre para os inimigos da República Islâmica.

"Estamos preparados para qualquer eventualidade, mesmo para um desembarque", disse Abbas Araghchi ao canal norte-americano NBC News.

"Estamos à espera deles. Temos a certeza de que podemos enfrentá-los e que isso seria um desastre para eles", acrescentou, enquanto informações da imprensa, desmentidas pela Casa Branca, davam conta de um possível apoio militar norte-americano às milícias curdas para derrubar o poder iraniano.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou nos primeiros dias do conflito que não descartava a possibilidade de os Estados Unidos enviarem tropas para o terreno no Irão "se necessário".

Também o secretário da Defesa, Pete Hegseth, tinha dito que nenhum soldado norte-americano se encontra atualmente em solo iraniano, mas assegurou que os Estados Unidos irão "até onde for necessário".

Os Estados Unidos e Israel lançaram a 28 de fevereiro um ataque militar contra o Irão, tendo matado durante a ofensiva o 'ayatollah' Ali Khamenei, líder supremo do país desde 1989.

O Conselho de Liderança Iraniano assume atualmente a direção o país.

O Irão lançou ataques de retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque. Incidentes com projéteis iranianos também foram registados em Chipre e na Turquia.

Desde o início do conflito, foram contabilizados mais de mil mortos, na maioria iranianos.