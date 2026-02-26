PS critica PSD e CDS por chumbarem inquérito à Fábrica das Algas

O PS-Madeira veio hoje a público, através de comunicado à imprensa, criticar o chumbo, por parte do PSD e do CDS, do requerimento para a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito sobre a Unidade de Microalgas do Porto Santo, mais conhecida como a Fábrica das Algas.

A iniciativa socialista visava escrutinar os 54 milhões de euros de dinheiro público investidos no projecto, desde a sua implantação até à recente decisão de alienação ou desactivação, após o reconhecido falhanço do mesmo.

"Com esta postura, o PSD e o CDS mostram que estão na Assembleia apenas para servirem de advogados do Governo Regional, compactuando com a sua gestão irresponsável, em vez de defenderem os interesses dos madeirenses e porto-santenses", condenou o líder parlamentar Paulo Cafôfo.

O projecto arrancou em 2008 com o objetivo de produzir biocombustível a partir de microalgas, sendo apresentado como um investimento estratégico para a descarbonização da ilha. Posteriormente reorientado para a indústria alimentar e cosmética, também não teve sucesso.

Para Cafôfo é crítico: "Estamos perante mais um exemplo daquela que é uma gestão lesiva do património e dos interesses da população da Madeira e do Porto Santo", acusando o PSD e o CDS de "fecharem os olhos perante uma situação desta gravidade". Com a comissão de inquérito chumbada, ficam também por esclarecer o futuro dos trabalhadores da unidade, salienta o PS.