Israel vai intensificar ataques nos próximas dias

Israel vai intensificar os ataques sobre Teerão nos próximos dias, anunciou hoje o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, no segundo dia da ofensiva israelita e norte-americana contra a República Islâmica do Irão.

"As nossas forças estão atualmente a atacar o coração de Teerão com uma intensidade crescente, que se amplificará ainda mais nos dias vindouros", afirmou Netanyahu numa mensagem de vídeo, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).

Netanyahu disse ter dado instruções "para a continuação da campanha" contra o Irão, iniciada no sábado em conjunto com os Estados Unidos.

Afirmou que Israel mobilizou "todo o poder [do exército], como nunca antes, a fim de assegurar a existência e o futuro" do país.

A ofensiva israelita e norte-americana causou mais de 200 mortos no Irão, segundo as autoridades iranianas, incluindo dezenas de dirigentes políticos, militares e religiosos.

A lista de vítimas inclui o líder supremo da República Islâmica do Irão, o 'ayatollah' Ali Khanemei, 86 anos, que foi morto no início dos bombardeament0s contra Teerão no sábado de manhã.

Em retaliação, o Irão tem lançado desde então mísseis contra Israel e países da região, com relatos de ataques e vítimas no Bahrein, Jordânia, Iraque, Qatar, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Síria.

Alguns dos alvos dos mísseis iranianos são bases militares dos Estados Unidos no Golfo Pérsico.

Em Israel, um míssil fez desabar hoje um prédio Bet Shemesh, perto de Jerusalém, e as equipas de socorro divulgaram um balanço de nove mortos e duas dezenas de feridos.

No sábado, uma auxiliar de geriatria filipina morreu noutro ataque iraniano em Telavive.

"Estes são dias dolorosos. Ontem [sábado] aqui, em Telavive, e agora em Bet Shemesh, perdemos entes queridos", declarou Netanyahu, no vídeo gravado no Ministério da Defesa, em Telavive.

Ao anunciar a ofensiva, o Presidente norte-americano, Donald Trump, deu indicações de que a operação visava o derrube do regime do Irão e incitou o povo iraniano a tomar o poder após a intervenção militar conjunta com Israel.