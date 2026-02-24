Luís Godinho arbitra jogo da Liga Conferência entre Crystal Palace e Zrinjski

O árbitro português Luís Godinho vai dirigir o jogo do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Conferência de futebol entre os ingleses do Crystal Palace e os bósnios do Zrinjski, anunciou hoje a UEFA.

"A UEFA nomeou uma equipa de arbitragem portuguesa para dirigir o jogo a Liga Conferência entre Crystal Palace FC (Inglaterra) e o HSK Zrinjski Mostar (Bósnia e Herzegovina), a realizar esta quinta-feira em Londres, Inglaterra", refere a Federação Portuguesa de Futebol, numa nota publicada na sua página na internet.

Luís Godinho, de 40 anos, terá como assistentes Pedro Mota e Rui Teixeira, enquanto Fábio Veríssimo será o quarto árbitro, André Narciso será o VAR e Bruno Esteves o AVAR.