PS quer agricultura madeirense mais resiliente aos desafios climáticos
Passando ao primeiro ponto da ordem de trabalhos, os deputados do Parlamento madeirense debateram um projecto de resolução, da autoria do PS, que visa “reforçar a previdência da agricultura regional face aos desafios climáticos”.
A iniciativa foi apresentada pela deputa Sílvia Silva. Entre as recomendações do diploma está a operacionalização do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PEPAC), tal como acontece nos Açores.
A parlamentar socialista questionou igualmente que mecanismos financeiros estão previstos para apoiar os bananicultores afectados por intempéries, bem como aos produtores de outras culturas.
O PSD alega que os socialistas querem "passar a ideia que a agricultura madeirense está ao abandono", o que segundo os social democratas "não corresponde aos factos".
Neste ponto, a deputada Marina Bazenga passou e enumerar os investimentos realizados pelo Governo Regional, nomeadamente através da ARM.
Já Miguel Castro, do Chega, disse que o PS trouxe ao plenário "um projecto que parte de um diagnóstico que ninguém contesta".
"A agricultura hoje na Madeira está mais exposta aos fenómenos extremos", vincou. Todavia, deixa ressalvas:
Diagnosticar não é, efectivamente, governar. Governar tem de ser decidir, escrutinar, financiar e é aqui que o projecto começa a bulir Miguel Castro