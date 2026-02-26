Desafio do Paracetamol: um risco para a saúde

Há um novo desafio viral nas redes sociais, que tem contado com a participação de milhares de jovens por todo o mundo, mas que representa graves risco para a saúde. Chama-se ‘Desafio do Paracetamol’ e, como o próprio nome indica, está relacionada com a ingestão deste medicamento.

O desafio tem vindo a conquistar cada vez mais participantes, o que tem vindo a preocupar as autoridades de vários países. Os apelos nas redes sociais multiplicam-se pedindo que não se participe neste tipo de iniciativas.

O que é o desafio?

O Desafio do Paracetamol trata-se de um ‘jogo’ em que os jovens são desafiados a tomarem doses excessivas de paracetamol, para perceber o efeito que a ingestão do mesmo tem no corpo do participante. No fundo, é uma espécie de “prova de resistência” para ver quem aguenta mais quantidades, quanto tempo ficam no hospital… O medicamento é normalmente utilizado em caso de febre ou dores, mas deve ser ingerido em doses regradas, apesar de ser de venda livre.

Apesar de muita comunicação social abordar o tema, o que o TikTok diz é que não encontra provas de que esta seja mesmo uma tendência. Aliás, já vários organismos emitiram notas dando conta do perigo que a ingestão desregrada de medicamentos pode significar.

Quais os efeitos adversos?

Os efeitos adversos podem não ser visíveis. Cada corpo poderá reagir de forma diferente, mas a verdade é que os efeitos podem ser nefastos. Por norma, mas primeira 24 horas de sobredosagem, os efeitos podem variar entre náuseas, mal‑estar, palidez e dor abdominal ligeira. Se a ingestão persistir, em 72 horas podem ocorrer os primeiros sinais de lesões no fígado, que pode mesmo evoluir para hepatite tóxica, levando ao internamento. Em casos mais extremos, pode haver necessidade de se realizar um transplante de fígado.

O que fazer em caso de ingestão excessiva?

Em caso de se aperceber de uma ingestão excessiva de paracetamol não deve esperar que surjam os sintomas. Deve contactar de imediato o Centro de Informação Antivenenos ou o 112 ou então dirigir-se a um serviço de Urgências, levando a embalagem do medicamento, se possível. O tratamento torna-se mais eficaz se for realizado cedo.

À agência Lusa, a coordenadora do Centro de Informação Antiveneno do INEM disse não ter registo de casos em Portugal directamente associados ao desafio lançado no TikTok.

Ministério da Saúde deixa alerta

“Não é um jogo. É um risco sério para a saúde. Arriscas lesão grave do fígado, que pode evoluir para insuficiência hepática e, em casos extremos, necessidade de transplante ou morte”, aponta uma publicação que o Ministério da Saúde partilhou recentemente nas redes sociais.

Aliás, o organismo aconselha pais e cuidadores a guardar os medicamentos em segurança e a falar com crianças e adolescentes, partilhando ainda o contacto do CIAV - Centro de Informação Antivenenos: 800 250 250.

Também a Ordem dos Médicos e a Ordem dos Farmacêuticos mostraram empenho em alertar para as consequências do desafio.

“O paracetamol é um dos medicamentos mais utilizados no tratamento sintomático da dor e da febre, devido à sua ação analgésica e antipirética. Quando administrado de acordo com as recomendações, apresenta um perfil de segurança favorável. No entanto, os utentes devem ser sensibilizados para o facto de que o paracetamol não é inócuo e que, tal como todos os medicamentos, apenas deve ser utilizado quando necessário e de acordo com a posologia indicada pelo médico, farmacêutico ou constante do folheto informativo”, aponta a Ordem dos Farmacêuticos.

Aliás, a Ordem apela directamente aos farmacêuticos que tomem um papel activo nas recomendações aquando da compra de paracetamol, reforçando as doses recomendadas e explicando que não se devem tomar simultaneamente mais do que um medicamento contendo paracetamol.

Doses usuais e limites de segurança (regra geral):

Adultos e adolescentes: 500 mg a 1000 mg por toma, com intervalos mínimos de 4 a 6 horas. Nunca ultrapassar a dose máxima diária indicada no folheto do medicamento. Em muitas apresentações o máximo é 4 g/24h. Deve evitar-se a duplicação inadvertida com antigripais e combinações analgésicas que também contêm paracetamol, assim como a ingestão de bebidas alcoólicas.

Crianças: a dose deve ser sempre ajustada ao peso e à formulação pediátrica. Como referência clínica comum, 15 mg/kg por toma, a cada 4–6 horas, com máximo de 60 mg/kg/dia.

A partir de que ponto é perigoso? Considera-se potencialmente tóxica uma ingestão única na ordem de ≥150 mg/kg (aproximadamente 7,5–10 g num adulto) e também a sobredosagem faseada (várias tomas acima do recomendado num curto período), sobretudo em pessoas com doença hepática, doença renal, consumo de álcool, baixo peso, jejum prolongado ou desnutrição.