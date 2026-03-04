PS quer apostar na Escola Agrícola da Madeira com novo curso
Os trabalhos na Assembleia Legislativa Regional foram retomados, após um breve intervalo, com apreciação na generalidade do projecto de resolução, da autoria do PS, intitulado “Recomenda ao Governo Regional da Madeira a criação de um curso profissional de nível 4 - técnico/a de produção agrícola na Escola Agrícola da Madeira, integrando mecanismos de rvcc [Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências]".
O diploma foi apresentado por Gonçalo Leite Velho do Partido Socialista (PS) que destacou a importância de apostar na Escola Agrícola da Madeira.
Esta proposta apresenta uma dupla dimensão no âmbito da sustentabilidade. Trata-se de uma iniciativa que aposta simultaneamente na agricultura e na educação enquanto fatores essenciais de desenvolvimento sustentável. A aposta na agricultura revela-se hoje ainda mais necessária perante os actuais desafios geopolíticos que vivemos. Investir na agricultura da Madeira é investir não apenas no desenvolvimento económico e na sustentabilidade da Região, mas também na sua capacidade de autonomia face a esses desafios. Gonçalo Leite Velho do Partido Socialista, PS
O parlamentar salientou que, do ponto de vista agrícola, esta proposta procura melhorar a "qualificação" e "conhecimento" dos agricultores madeirenses, possibilitando a que estes conciliem a sua actividade profissional com o regresso à escola, "valorizando simultaneamente experiência prática e conhecimento técnico".
Estamos perante uma aposta clara na educação profissional, concretizada através do reforço da escola agrícola, que tem estado relativamente afastada das dinâmicas educativas que deveriam enquadrar o sector Gonçalo Leite Velho do Partido Socialista, PS
O deputado do PS explicou ainda que a proposta assenta em três vectores: a acreditação, o financiamento e as parcerias.
O socialista foi confrontado pelo deputado único da Iniciativa Liberal (IL), Gonçalo Maia Camelo, que questionou se o curso profissional proposto vem responder a uma lacuna identificada no mercado de trabalho.
Por seu turno, Miguel Castro, do Chega, destacou que - mais do que incrementar a oferta formativa - é necessário atrair mais jovens para a agricultura.
A Escola Agrícola da Madeira já ministra formação técnica certificada e profissional em diversas áreas da agricultura e da produção, nomeadamente aplicação de produtos fitofarmacêuticos, apicultura, capacitação de empresários agrícolas, produção vegetal e intervenções em espaços verdes, respondendo a necessidades concretas do sector. Não estamos, por isso, perante um vazio formativo. Aliás, um dos maiores desafios do setor agrícola prende-se precisamente com a falta de formandos — ou seja, com a reduzida procura por parte dos jovens por formação agrícola Miguel Castro, Chega
Para o parlamentar, "o verdadeiro debate deve ser outro: saber se queremos estruturar uma resposta formativa estável, estratégica e orientada para atrair jovens para o sector primário".
Precisamos de mais jovens — e também de menos jovens — na agricultura. Precisamos de profissionalizar o setor, reforçando a formação técnica sólida, ligada ao mercado e às explorações agrícolas reais Miguel Castro, Chega
Já o PSD, pela voz do deputado Válter Correia classificou a proposta socialista como "um nado-morto político, cheio de retórica mas vazio de ideias concretas".
Miguel Garança pelo JPP manifestou, por seu turno, "respeito pela intenção", mas sob pena de ser "afinada".