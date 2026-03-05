"Não podemos deixar [a guerra na Ucrânia] cair no esquecimento"

Coube ao deputado social-democrata Carlos Fernandes apresentar a primeira inciativa que será votada nesta sessão plenária: o voto de solidariedade "ao povo ucraniano, pelos quatro anos de invasão russa ", da autoria do PSD.

Há quatro anos, a Europa voltou a acordar sob a guerra. No dia 24 de Fevereiro de 2022, a Rússia invadiu a Ucrânia, numa agressão brutal que violou a soberania de um Estado. Mas esta data ficará sempre marcada pela violência da invasão. Ficará também marcada por algo maior: a extraordinária resistência do povo ucraniano (...). Hoje, quando a Ucrânia resiste, não resiste apenas por si. A Ucrânia luta por todos nós, luta pelos valores que definem as democracias. Por isso, a luta da Ucrânia é hoje também a luta do mundo livre Carlos Fernandes

O parlamentar fez questão de deixar também uma palavra muito à comunidade na Região, apontando que existem mais de 1.200 cidadãos ucranianos a residir na Madeira.

São nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho e nossos amigos. Muitos deles vivem com o peso de uma dor profunda. Têm familiares e amigos que ficaram na Ucrânia, alguns que perderam a vida, e cidades destruídas na sua pátria. A todos eles queremos dizer hoje: a Madeira está convosco Carlos Fernandes

O deputado fez ainda menção ao "trabalho extraordinário" desenvolvido pela associação Ucrânia com Amor, em favor desta comunidade.

"A história ensina-nos uma coisa muito clara: quando a liberdade é atacada num lugar do mundo, ela está ameaçada em todos os outros. Por isso, quatro anos depois do início desta guerra, não podemos cair no cansaço, nem na indiferença ou no esquecimento", apelou.

O voto colheu a unanimidade das forças partidárias representadas no parlamento regional.