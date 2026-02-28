Von der Leyen e Costa pedem "máxima contenção" e afirmam que segurança nuclear é "de importância crítica"

Os presidente da Comissão Europeia e do Conselho Europeu expressaram hoje "grande preocupação" após os ataques de Israel e dos Estados Unidos contra o Irão, apelando à "máxima contenção" e à salvaguarda da segurança regional e nuclear.

"Os desenvolvimentos no Irão são motivo de grande preocupação. Mantemo-nos em estreito contacto com os nossos parceiros na região. Reiteramos o nosso firme compromisso com a salvaguarda da segurança e da estabilidade regionais", defenderam Ursula von der Leyen e António Costa, num comunicado conjunto sobre os acontecimentos no Irão.

"Garantir a segurança nuclear e evitar quaisquer ações que possam agravar ainda mais as tensões ou comprometer o regime global de não-proliferação é de importância crítica", sublinharam.

A mesma nota informativa recordou que a União Europeia (UE) aprovou sanções extensivas em resposta às ações do regime do Irão e da Guarda Revolucionária, o exército ideológico iraniano, tendo promovido de forma consistente esforços diplomáticos destinados a abordar os programas nuclear e balístico através de uma solução negociada.

Von der Leyen e Costa adiantaram que estão a trabalhar "em estreita coordenação com os Estados-membros da UE", pelo que os 27 tomarão "todas as medidas necessárias" para assegurar que os cidadãos europeus na região possam contar com o "pleno apoio" de Bruxelas.

"Apelamos a todas as partes para que exerçam a máxima contenção, protejam os civis e respeitem plenamente o direito internacional", frisaram ainda os dois responsáveis do bloco europeu.

Os Estados Unidos e Israel lançaram hoje um ataque conjunto contra o Irão, que atingiu a capital, Teerão, onde foram visíveis grandes colunas de fumo.

Trump anuncia "grande operação de combate" no Irão O Presidente dos Estados Unidos anunciou hoje que o seu país iniciou "grandes operações de combate no Irão" e que o objetivo é "eliminar ameaças iminentes".

Donald Trump, Presidente dos Estados Unidos, anunciou que o seu país iniciou "grandes operações de combate no Irão" e o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou que o ataque tem por objetivo "eliminar uma ameaça existencial representada" pelo regime iraniano.

Ataque de Israel e EUA é operação contra "ameaça existencial" O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, classificou hoje o ataque ao Irão como uma operação contra "a ameaça existencial" iraniana.

O ataque acontece dois dias depois da última ronda de negociações entre os Estados Unidos e o Irão sobre o programa nuclear iraniano.

Washington exige que o Irão cesse o enriquecimento de urânio e limite o alcance dos seus mísseis, que Teerão recusa, aceitando apenas cortes no seu programa nuclear em troca da suspensão das sanções em vigor.