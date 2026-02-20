Muito trânsito gera alguma demora na Via Rápida

A começar na zona da Cancela, o momento actual das estradas da Madeira, sobretudo na Via Rápida, apresenta-se com muito tráfego automóvel, lento, mas ainda não ao ponto de merecer o adjectivo de congestionamento.

Foto Google Maps

Trânsito no sentido Machico - Ribeira Brava ao longo de cerca de 3 km é, neste momento a zona de maior estrangulamento e menor circulação rápida e mais lenta.

De resto no sentido oposto, algum tráfego a partir do nó de Câmara de Lobos e prosseguindo até ao final da subida na zona de Santa Rita, merece alguma atenção dos automobilistas.

Como tem sido hábito nos últimos tempos, também na faixa entre o nó de Santo António e o nó dos Viveiros têm ocorrido algum congestionamento, que também será de esperar hoje, apesar de ser sexta-feira, dia tradicionalmente mais calmo pela manhã.